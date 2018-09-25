Rakip hocasını buldu

SPOR Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor'da yeni teknik direktör Cihat Arslan oldu. Sezona Boşnak teknik adam Safet Susic ile start veren yeşil siyahlılar, ligin ilk 5 haftasında alınan kötü sonuçların ardından 63 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Hoca arayışlarını sürdüren Ege temsilcisi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile yollarını ayıran Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Akhisarspor’da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında görev yapan Arslan, yeşil siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti.