Rakip gole giderken bir anda birbirlerine girdiler

FRANSA Liginde Auxerre forması giyen futbolcular, rakip takım Quevilly gole giderken bir anda kavga etmeye başladı.
Fransa Lig 2'de oynanan Auxerre-Quevilly maçında dramatik bir olay yaşandı.
Auxerre takımı oyuncuları Pierre-Yves Polomat ve Mickaël Barreto, mücadelenin 80. dakikasında kendi aralarında tartışmaya başladı.
Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen tartışma kendi takım arkadaşlarının ve rakip takım oyuncularının araya girmesiyle sonlandırıldı.
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