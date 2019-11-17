Rakibini 27-0 yendi ve kovuldu!
Genelde futbolda, farklı yenilen takımın hocasının görevine son verilir. Bu sefer ise tersi oldu. İtalya'nın Invictasauro isimli genç takımı, rakibi Marina Calcio'yu 27-0 yendi
SPOR 17.11.2019, 14:24 17.11.2019, 14:27
GALİP takımın teknik direktörü Riccini'nin bu galibiyeti, rakibi incitici ve profesyonellik dışı olarak nitelendirildi. Bu sebepten dolayı kulüp başkanı Paolo Brogelli, söz konusu teknik direktörün görevine son verdi.
Başkan tarafından yapılan açıklamada, "Başkan olarak Marina kulübünden özür dilerim. Yönetim kurulumuzda oyçokluğu ile teknik direktör Riccini'nin görevine son verme kararını almış bulunuyoruz. Teknik direktörün görevi genç oyunculara idman yaptırmak daha doğrusu onları eğitmek. Bugün olan bu değildi" ifadelerine yer verildi.
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