Rajko Rotman, Göztepe'de

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe , son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 19 Mart 1989 tarihinde Maribor'da dünyaya gelen Rotman, 2011 yılına kadar ülkesinin ekiplerinden Aluminij'de forma giydi. 2014/2015 sezonunda Başakşehir'e transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Sloven oyuncunun kariyerinde 53 Süper Lig karşılaşması tecrübesi bulunuyor. Rotman, Pazartesi günü Avusturya kampına katılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.