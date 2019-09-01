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Radamel Falcao yola çıktı!

Galatasaray ikinci Başkan'ı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Geliyoruz" notunu düştü

SPOR 01.09.2019, 17:10 01.09.2019, 17:17 Enes Subaşı
Radamel Falcao yola çıktı!
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GALATASARAY ikinci Başkan'ı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Geliyoruz" notunu düştü.
 
Galatasaray taraftarı, uzun süredir bekledikleri Falcao'ya sonunda kavuşuyor. Bu akşam saatlerinde Fransa'dan Türkiye'ye gelecek olan Kolombiyalı golcü, ailesi ve Galatasaray ikinci Başkan'ı Abdurrahim Albayrak'la beraber seyahat ediyor.

#Galatasaray #Radamel Falcao
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