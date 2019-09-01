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Radamel Falcao İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a geldi.

SPOR 01.09.2019, 21:25 Toygar Dim
Radamel Falcao İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
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SARI-Kırmızılı ekibin uzun süredir transfer etmek için uğraştığı dünya yıldızı Falcao, İstanbul'a geldi.

Falcao Galatasaray Kulübü televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu 'Tanrı'ya şükürler olsun, Galatasaray'dayım. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu an inanılmaz mutlu olduğumu söyleyebilirim' ifadelerini kullandı. 

Radamel Falcao, kendisini havalimanında karşılayan taraftarlara üçlü çektirdi.


 


 


 

#transfer #Falcao #İstanbul #Galatasaray
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