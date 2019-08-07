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Radamel Falcao için heyecanlandıran açıklama
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili yakın arkadaşı Şafak Cak'tan açıklama geldi...
SPOR 07.08.2019, 10:28 Orçun Sarı
GALATASARAY taraftarı merakla Radamel Falcao transferini bekliyor. Kolombiyalı golcünün yakın arkadaşı Türk iç mimar Şafak Cak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kısa süre önce kendisiyle bareber olduğunu söyleyen Cak şu ifadeleri kullandı... "Büyük Galatasaray taraftarı: 7 senedir çalıştığım Jennifer Lopez'in Antalya konserini bırakıp, dün yüzyüze görüşmek için geldim. Beni tanıyanlar ne derece vatansever olduğumu bilir ki; elimden geleni fazlası ile yaptım. Bu saatten sonra menajer Ahmet Bulut'un açıklamalarını takip etmekte fayda var. Dua edelim ki takımı acilen forvet bulsun ve hepimiz mutlu olalım. Ayrıca bilinsin ki ilk başlarda, eşi kesinlikle gelmek istemiyordu, ikna eden benim..."
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