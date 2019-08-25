Quaresma'yı yakan olay! 'Gönderin gitsin'

YÖNETİM dün yaptığı açıklamada “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün (dün) yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmayla devam edecektir” denildi.



Siyah beyazlı takımda 8 sezondur forma giyen ve iki lig ve bir kupa şampiyonluğu yaşayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile ipler tamamen koptu.



Basın toplantısı yapacak



Yönetimden önce ayrılık haberini ilk önce Ricardo Quaresma kendisi duyurdu.



Portekizli yıldız, kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” dedi. Quaresma’nın açıklamasında Fikret Orman’ın adını anmayıp ‘Kulüp başkanı’ demesi de dikkat çekti.



Alacaktan vazgeç, bonservisi al ve geldiğin gibi uğurlayalım’



Edinilen bilgiye göre yönetim Quaresma’ya “Anlaşarak ayrılalım. İstersen alacaklarına karşılık bonservisini verelim. Geldiğin gün gibi seni uğurlamak isteriz. Kalırsan altyapıya gidersin” dedi.



Portekizli’nin de 3 gün mühlet istediği öğrenildi. Tarafların yarın bir kez daha görüşmesi ve ayrılık kararını açıklaması bekleniyor.



Avcı’nın gelmesiyle değişen oyun sistemine uyup uymayacağı da tartışılan Quaresma, Sivas’ta iyi bir performans ortaya koyamamıştı. Avcı, Göztepe maçında yedek soyundurduğu Quaresma’ya şans vermedi.



FIFA'ya şikayet etmesi bardağı taşırdı



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın alacakları nedeniyle Quaresma’ya kızdığı ve bu yüzden yolları ayırdığı da belirtiliyor.



'Servet kazandı, gönderin'



Orman’ın, “Kulüpten âdeta servet kazandı. Bir de kalkmış FIFA’ya şikâyetçi olmuş. Her kulüpte ödemeler gecikiyor. Parasını verin gitsin” dediği öğrenildi. Başlangıçta Quaresma’nın kalmasını savunan yönetici Serdal Adalı da son gelişmeler üzerine fikir değiştirdi.



2012’de de Fikret Orman'la anlaşamadı



2012’de göreve gelen Fikret Orman, 2012-13 başında da Quaresma ile çatışmıştı. Portekizli’den indirim talep edilmiş ama anlaşma olmamış ve yollar ayrılmıştı. Quaresma, 2013’te bedelsiz olarak Al-Ahli’ye gitmiş, 2015’te geri dönmüştü.



Beşiktaş’ta 2 şampiyonluk yaşayan Portekizli’nin son dönem tribünle de arası açılmıştı. Yıldız futbolcu trivela ve rabona hareketleri ile süslediği estetik futbolu ile Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurmuştu.

