Quaresma'nın Antalya tatili sürüyor

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Portekizli Ricardo Quaresma, Antalya tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti

Quaresma'nın Antalya tatili sürüyor
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HAKKINDA birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle geldiği Antalya tatilini sürdürdü. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otele geçti.

Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Ünlü futbolcunun yarın İstanbul’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

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