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Quaresma'dan Fikret Orman için çok sert sözler!

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Kasımpaşa'ya imza atan ve dün ilk maçına çıkan Quaresma, siyah beyazlı ekibin Başkanı Fikret Orman için sert bir açıklama yaptı.

SPOR 31.08.2019, 11:56 Melike Temir
Quaresma'dan Fikret Orman için çok sert sözler!
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KASIMPAŞA'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini istemediğini dile getiren Quaresma, "Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı.Beşiktaşlı taraftarlara, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

"BAŞKAN HAKKINDA KONUŞMAYA GEREK YOK"

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

#Quaresma #fikret orman #beşiktaş #Kasımpaşa
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