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Quaresma'dan açıklama

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın veda olarak anlaşılması üzerine açıklamada bulundu

Quaresma'dan açıklama

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın veda olarak anlaşılması üzerine açıklamada bulundu

26 Aralık 2017 Salı 19:38
Quaresma'dan açıklama
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SOSYAL medya hesabından ailesi ile birlikte fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, "Ben ve kulübümle ilgili çıkan doğruyu yansıtmayan haberlerden bıktım. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Başkanım, teknik direktörüm ve arkadaşlarımla birlikte, her şey yolunda. Bu kulübe her şeyimizi vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ricardo QuresmaSosyal Medya
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