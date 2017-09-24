Puanları paylaştılar 1-1

ANTALYA Süper Amatör Küme'de haftanın açılış maçı Demir Asansör Payallarspor ile Kestelspor arasında oynandı. Konaklı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi yaklaşık bin civarında taraftar izledi. Ev sahibi Payallarspor'un kontrollü bir şekilde başladığı maça, konuk ekip Kestelspor ise hırslı bir şekilde başladı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve daha atak bir futbol ortaya koyan Kestelspor, 15. dakikada Mirza ile aradığı golü buldu. Mücadelede 1-0 öne geçen Kestelspor, atak ve hırslı oyununu golden sonra da sürdürdü. Ancak ev sahibi ekip Payallarspor yenilen gole rağmen kontrollü oyununu sürdürdü. Tehlikeli ataklarla Kestelspor kalesine zor anlar yaşatan Payallarspor, 42. dakikada Şaban'ın ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. Mücadelede ilk 45 dakika karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da aynı tempoyu devam ettiren her iki takım oyuncuları da maçta başka gol bulamadı ve maç bu skorla sona erdi.