Puanlar paylaşıldı

LİGE Nazilli galibiyetiyle başlayan Alanyaspor, ilk deplasman maçında BUGSAŞspor’la 1-1 berabere kaldı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi BUGSAŞ oldu. İlk 15 dakikada Alanyaspor kalesini adeta ablukaya aldı ancak pozisyonlarda Alanyaspor kalecisi Haydar ve savunma oyuncuları rakibe geçit vermedi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Alanyaspor sağ taraftan Timuçin ile köşe atışı kullandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın şık bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, her iki takım da maça başladıkları 11’lerle oyuna devam ettiler. İkinci yarı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 48. dakikada Mehmet'in savunma arkasına gönderdiği top Kerem'in kafasından sekti. Topu önünde bulan Ali Kuleli'nin sert şutunda BUGSAŞspor beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Alanyaspor oyuna Gökhan Kaba'yı alarak rakip kalede gol aradı. 68. dakikada Yaşar iki kez ceza sahası içerisinde topa vurdu fakat her iki şutta da kaleci Haydar başarılı kurtarışlar yaptı. 83. dakikada önceden sarı kartı olan Volkan, çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya olan Ekrem'i düşürdü. Hakem faulü verdi ancak Volkan'ı oyundan atmadı. Bu kararın ardından hakem uzun süre protesto edildi. Maç 1-1 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma serin ve futbola uygun bir zeminde, yaklaşık bin futbolsever önünde oynandı.

- Mücadeleyi Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Özçelik, Bilal Gömeç ve Mevlüthan Çavuşoğlu da izledi.

- Maçı izleyenler arasında Alanyalı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Yücel Yıldırım, Alanyaspor eski Teknik Direktörü Muharrem Uğur, Gençlerbirliği eski Teknik Direktörü Mesut Bakkal da vardı.

- Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, geçtiğimiz haftaki Nazilli Belediyespor ilk 11'ini bozmayarak sahaya sürdü.

- Karşılaşmanın son bölümünde yedek kulübesinde fenalaşan kaleci Ethem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAÇIN KARNESİ

STAT: Ankara OSTİM

HAKEMLER: Ali Şükrü Beldüz (7), Suat Fidan (7), Soner Akgün (7)

BUGSAŞSPOR: Ozan (6)- Volkan (6) (Dk. 77 Oğuz Özden 5), Efe Can (6) (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Ali (7), Yaşar (7), Mehmet Erdem Uğurlu (8), Abdullah (6), Oğuz Ceylan (6), Mustafa (6), Ferhat (6) (Dk. 70 Yavuz 6), Oğuz Kocabal (7)

ALANYASPOR: Haydar (8)- Alper (7), Süleyman (6), Koray (7), Kerem (6), Efecan (6), Emre (5), Timuçin (4) (Dk. 87 Mehmet), Onur (4) (Dk. 59 Gökhan 6), Ekrem (7), Aydın (8)

GOLLER: Dk. 16 Aydın (Alanyaspor), Dk. 48 Ali (Bugsaşspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Kocabal, Volkan (Bugsaşspor), Onur, Kerem, Ekrem, Süleyman (Alanyaspor)

PUAN CETVELİ

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Bandırmaspor 2 2 0 0 3 1 6

2.Altınordu 2 1 1 0 3 0 4

3.Altay 2 1 1 0 3 1 4

4.Alanyaspor 2 1 1 0 3 2 4

5.MKE Ankaragücü 2 1 0 1 6 1 3

6.Nazilli Bld. 2 1 0 1 3 2 3

7.Güngörenspor 2 1 0 1 1 1 3

8.Tepecikspor 2 1 0 1 2 3 3

9.Kızılcahamam 2 1 0 1 1 2 3

10.Bugsaşspor 2 0 2 0 3 3 2

11.Diyarbakır BŞB 2 0 2 0 2 2 2

12.Körfez FK 2 0 2 0 2 2 2

13.Ofspor 2 0 2 0 2 2 2

14.İskenderun DÇ 2 0 2 0 1 1 2

15.Pazarspor 2 0 1 1 3 4 1

16.Bayrampaşa 2 0 1 1 2 3 1

17.Bozüyükspor 2 0 1 1 2 4 1

18.Eyüpspor 2 0 0 2 0 8 0

TOPLU SONUÇLAR

Altınordu - Ofspor: 0-0

Bugsaşspor - Alanyaspor: 1-1

Körfez FK - İskenderun DÇ: 0-0

Eyüpspor - MKE Ankaragücü: 0-6

Güngörenspor - Bandırmaspor: 0-1

Nazilli Bld. - Bozüyükspor: 2-0

Pazarspor - Bayrampaşa: 2-2

Diyarbakır BŞB - Altay: 1-1

Kızılcahamam - Tepecikspor: 0-2

HAFTANIN MAÇLARI

Bandırmaspor - Bayrampaşa

Altay - Körfez FK

Alanyaspor - Altınordu

MKE Ankaragücü - Diyarbakır BŞB

İskenderun DÇ - Nazilli Bld.

Bozüyükspor - Bugsaşspor

Tepecikspor - Pazarspor

Güngörenspor - Eyüpspor

Ofspor – Kızılcahamamspor