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Alanyaspor, zorlu başkent deplasmanında BUGSAŞ karşısında 16. dakikada Aydın'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 48. dakikada Ali Kuleli ile yanıt verdi

Puanlar paylaşıldı

Alanyaspor, zorlu başkent deplasmanında BUGSAŞ karşısında 16. dakikada Aydın'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 48. dakikada Ali Kuleli ile yanıt verdi

16 Eylül 2013 Pazartesi 00:40
Puanlar paylaşıldı
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LİGE Nazilli galibiyetiyle başlayan Alanyaspor, ilk deplasman maçında BUGSAŞspor’la 1-1 berabere kaldı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi BUGSAŞ oldu. İlk 15 dakikada Alanyaspor kalesini adeta ablukaya aldı ancak pozisyonlarda Alanyaspor kalecisi Haydar ve savunma oyuncuları rakibe geçit vermedi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Alanyaspor sağ taraftan Timuçin ile köşe atışı kullandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın şık bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 


Karşılaşmanın ikinci yarısında, her iki takım da maça başladıkları 11’lerle oyuna devam ettiler. İkinci yarı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 48. dakikada Mehmet'in savunma arkasına gönderdiği top Kerem'in kafasından sekti. Topu önünde bulan Ali Kuleli'nin sert şutunda BUGSAŞspor beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Alanyaspor oyuna Gökhan Kaba'yı alarak rakip kalede gol aradı. 68. dakikada Yaşar iki kez ceza sahası içerisinde topa vurdu fakat her iki şutta da kaleci Haydar başarılı kurtarışlar yaptı. 83. dakikada önceden sarı kartı olan Volkan, çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya olan Ekrem'i düşürdü. Hakem faulü verdi ancak Volkan'ı oyundan atmadı.  Bu kararın ardından hakem uzun süre protesto edildi. Maç 1-1 sona erdi.


MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma serin ve futbola uygun bir zeminde, yaklaşık bin futbolsever önünde oynandı.

- Mücadeleyi Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Özçelik, Bilal Gömeç ve Mevlüthan Çavuşoğlu da izledi. 

- Maçı izleyenler arasında Alanyalı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Yücel Yıldırım, Alanyaspor eski Teknik Direktörü Muharrem Uğur, Gençlerbirliği eski Teknik Direktörü Mesut Bakkal da vardı.

- Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, geçtiğimiz haftaki Nazilli Belediyespor ilk 11'ini bozmayarak sahaya sürdü. 

- Karşılaşmanın son bölümünde yedek kulübesinde fenalaşan kaleci Ethem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

MAÇIN KARNESİ 


STAT: Ankara OSTİM 

HAKEMLER: Ali Şükrü Beldüz (7), Suat Fidan (7), Soner Akgün (7)

BUGSAŞSPOR: Ozan (6)- Volkan (6) (Dk. 77 Oğuz Özden 5), Efe Can (6) (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Ali (7), Yaşar (7), Mehmet Erdem Uğurlu (8), Abdullah (6), Oğuz Ceylan (6), Mustafa (6), Ferhat (6) (Dk. 70 Yavuz 6), Oğuz Kocabal (7)

ALANYASPOR: Haydar (8)- Alper (7), Süleyman (6), Koray (7), Kerem (6), Efecan (6), Emre (5), Timuçin (4) (Dk. 87 Mehmet), Onur (4) (Dk. 59 Gökhan 6), Ekrem (7), Aydın (8)

GOLLER: Dk. 16 Aydın (Alanyaspor), Dk. 48 Ali (Bugsaşspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Kocabal, Volkan (Bugsaşspor), Onur, Kerem, Ekrem, Süleyman (Alanyaspor) 

PUAN CETVELİ 

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P
1.Bandırmaspor 2 2 0 0 3 1 6
2.Altınordu 2 1 1 0 3 0 4
3.Altay 2 1 1 0 3 1 4
4.Alanyaspor 2 1 1 0 3 2 4
5.MKE Ankaragücü 2 1 0 1 6 1 3
6.Nazilli Bld. 2 1 0 1 3 2 3
7.Güngörenspor 2 1 0 1 1 1 3
8.Tepecikspor 2 1 0 1 2 3 3
9.Kızılcahamam 2 1 0 1 1 2 3
10.Bugsaşspor 2 0 2 0 3 3 2
11.Diyarbakır BŞB 2 0 2 0 2 2 2
12.Körfez FK 2 0 2 0 2 2 2
13.Ofspor 2 0 2 0 2 2 2
14.İskenderun DÇ 2 0 2 0 1 1 2
15.Pazarspor 2 0 1 1 3 4 1
16.Bayrampaşa 2 0 1 1 2 3 1
17.Bozüyükspor 2 0 1 1 2 4 1
18.Eyüpspor 2 0 0 2 0 8 0

TOPLU SONUÇLAR
Altınordu - Ofspor: 0-0
Bugsaşspor - Alanyaspor: 1-1
Körfez FK - İskenderun DÇ: 0-0
Eyüpspor - MKE Ankaragücü: 0-6
Güngörenspor - Bandırmaspor: 0-1
Nazilli Bld. - Bozüyükspor: 2-0
Pazarspor - Bayrampaşa: 2-2
Diyarbakır BŞB - Altay: 1-1
Kızılcahamam - Tepecikspor: 0-2

HAFTANIN MAÇLARI
Bandırmaspor - Bayrampaşa
Altay - Körfez FK
Alanyaspor - Altınordu
MKE Ankaragücü - Diyarbakır BŞB
İskenderun DÇ - Nazilli Bld.
Bozüyükspor - Bugsaşspor
Tepecikspor - Pazarspor
Güngörenspor - Eyüpspor
Ofspor – Kızılcahamamspor



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Son Güncelleme: 16.09.2013 00:43
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporBugsaşMaç
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