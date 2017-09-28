PSG’den Bayern Münih’e farklı tarife

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasına bu akşam oynanan 8 maçla devam edildi. Gecenin maçında Fransız ekibi Paris Saint- Germain, sahasında Alman panzeri Bayern Münih’i 3-0 mağlup etti. Fransız ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Dani Alves, 31. dakikada Cavani ve 63 dakikada Neymar kaydetti. Bu sonuçla PSG B Grubu’nda puanını 6’ya çıkararak zirveye çıktı. 3 puanlı Bayern Münih 2., Celtic ise 3. sırada yer aldı. Anderlecht de puansız son sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Basel - Benfica: 5-0

CSKA Moskova - Manchester United: 1-4



B Grubu

Anderlecht - Celtic: 0-3

Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 3-0



C Grubu

Qarabağ - Roma: 1-2

Atletico Madrid - Chelsea: 1-2



D Grubu

Juventus - Olympiakos: 2-0

Sporting Lisbon - Barcelona: 0-1