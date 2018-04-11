PSG'ye UEFA şoku! 1 yıl men cezası gelebilir

FİNANCİAL Times'ın haberine göre UEFA, PSG'nin 200 milyon euroyu bulan sponsorluk anlaşmalarını abartılı bularak soruşturma başlattı.
SPONSORLUK ANLAŞMALARI İNCELENECEK!
Sadece Neymar ve Mbappe transferleri için 400 milyon euro harcayan PSG'nin UEFA tarafından Financial Fair-Play soruşturmasına girdiği ve kulübün sponsorluk anlaşmalarının inceleneceği belirtildi.
1 YIL MEN CEZASI GELEBİLİR
İncelemelerin ardından Financial Fair-Play'e uygun olmayan bir anlaşma görülmesi halinde PSG'ye Avrupa'dan 1 yıl men cezası gelebilir.
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