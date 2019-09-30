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PSG taraftarı Cimbom'dan çekiniyor! 700 kişi geliyor...

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray’ın konuğu olacak PSG’de taraftarların İstanbul’daki atmosferden çekindiği için biletlere ilgi göstermediği bildirildi

SPOR 29.09.2019, 13:06
PSG taraftarı Cimbom'dan çekiniyor! 700 kişi geliyor...
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SALI akşamı Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray’ın konuğu olacak PSG’de taraftarların İstanbul’daki atmosferden çekindiği için biletlere ilgi göstermediği bildirildi.

Fransız ekibine ayrılan 2500 biletin yalnızca 700’ünün satıldığı kaydedildi. Maçı izleyecekler arasında PSG’nin ünlü taraftar grubu Collectif Ultras Paris’ten 220 kişinin bulunuyor.

Sultanahmet Meydanı’nda toplanacak Fransız taraftarlar için son derece sıkı güvenlik önlemleri alınacak.

#PSG
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