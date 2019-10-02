PSG maçı sonrası Falcao şoku! Böyle duyurdular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G. Saray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransız L'Equipe Gazetesi bir puan tablosu yayınladı. Ünlü gazete iki takımın oyuncularına verdiği puanları paylaştı. Tabloda Galatasaray'ın en yüksek puan verilen oyuncusu 8'le Muslera oldu. En düşük puanlar ise Falcao ve Belhanda'ya verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

MUSLERA 7 KURTARIŞ YAPTI

İlk yarıda ve ikinci yarıda özellikle Di Maria'ya geçit vermeyen yıldız oyuncu, takımını ayakta tuttu. Öte yandan 33 yaşındaki kaleci, yaptığı 7 kurtarışla Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ardından haftanın en çok kurtarış yapan 2. kalecisi oldu.