PSG maçı sonrası Falcao şoku! Böyle duyurdular
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray'ın evinde PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Fransız L'Equipe Gazetesi, maç için en düşük puanları Falcao ve Belhanda'ya verdi.
SPOR 02.10.2019, 11:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G. Saray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransız L'Equipe Gazetesi bir puan tablosu yayınladı. Ünlü gazete iki takımın oyuncularına verdiği puanları paylaştı. Tabloda Galatasaray'ın en yüksek puan verilen oyuncusu 8'le Muslera oldu. En düşük puanlar ise Falcao ve Belhanda'ya verilmesi dikkatlerden kaçmadı.
MUSLERA 7 KURTARIŞ YAPTI
İlk yarıda ve ikinci yarıda özellikle Di Maria'ya geçit vermeyen yıldız oyuncu, takımını ayakta tuttu. Öte yandan 33 yaşındaki kaleci, yaptığı 7 kurtarışla Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ardından haftanın en çok kurtarış yapan 2. kalecisi oldu.
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