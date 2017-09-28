PSG kazandı, Neymar ve Cavani barıştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları sonuçlandı. A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerin ardından 2’nci hafta müsabakaları tamamlanmış oldu.

Paris’te ise gecenin maçı vardı. Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i 3-0 mağlup etti. Maçta golleri Dani Alves (2), Edinson Cavani (31) ve Neymar (63) kaydetti. Neymar ve Cavani’nin golleri birlikte kutlamaları; penaltı kriziyle aralarının açıldığı iddia edilen ikilinin barışması olarak yorumlandı. Kylian Mbappe ise üçüncü golde attığı çalımlarla ve oyunuyla büyük alkış topladı.

Edinson Cavani’nin 31. dakikada kaydettiği golün ardından Neymar, Uruguaylı golcüye sarıldı ve gol sevincini paylaştı. Bayern Münih karşısında 3 gollü galibiyetin ardından ise Neymar ve Cavani, el ele taraftarlarla 3 puanın sevincini yaşadılar.

Cavani ile aralarında sorun olmadığını dile getiren Neymar, “Cavani ve benim hakkımda çeşitli hikayeler uyduruldu. Bu konu çok fazla konuşuldu ancak her şey yolunda. Bu artık sona ermeli.” ifadelerini kullandı.

Uruguaylı golcü Cavani maçın ardında, “Hepimiz farklıyız. Farklı yaşayıp farklı düşünebiliriz ancak sahaya çıktığımızda kazanmak bir aile gibi birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği C Grubu müsabakasında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid’i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid’in yeni mabedi Wanda Metropolitano’da oynanan mücadelede Atletico’nun tek golü 40’ıncı dakikada Antonie Griezmann’ın penaltıdan attığı golle gelirken, Chelsea 59’da Alvaro Morata ve 90’da Michy Batshuayi’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Günün diğer sonuçlar ise şu şekilde:

A GRUBU

Basel – Benfica: 5-0

CSKA Moskova – Manchester United: 1-4

B GRUBU

Anderlecht – Celtic: 0-3

Paris Saint-Germain – Bayern Münih: 3-0

C GRUBU

Karabağ – Roma: 1-2

Atletico Madrid – Chelsea: 1-2

D GRUBU

Juventus – Olympiakos: 2-0

Sporting Lizbon – Barcelona: 0-1