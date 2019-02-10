PSG'de Neymar'ın ardından Cavani şoku!

Şampiyonlar Ligi son 32 turunda salı günü Manchester United'la kozlarını paylaşacak olan Paris Saint Germain'de Edinson Cavani şoku yaşanıyor. Uruguaylı santrfor, dev maçta forma giyemeyecek

PSG'de Neymar'ın ardından Cavani şoku!
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ŞAMPİYONLAR Ligi son 32 turunda Manchester United'la kozlarını paylaşacak olan Paris Saint Germain'de, Neymar'ın ardından şimdi de Edinson Cavani şoku yaşanıyor.

Fransız kulübünden yapılan resmi açıklamada ligde Bordeaux ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı golcünün sağ kalçasındaki problem nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Öte yandan hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiği kaydedilen Thomas Meunier'nin de önümüzdeki haftaya kadar dinlendirileceği ifade edildi.

United ile PSG arasında salı günü Old Trafford'da oynanacak dev mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

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