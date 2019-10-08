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PSG altyapısı Antalya'da

Paris Saint-Germain Academy Turkey, bugün Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle açılacak. Akademide Senegal milli takımının eski futbolcularından Faty, 4-18 yaş aralığındaki sporculara eğitim verecek

SPOR 08.10.2019, 19:04 08.10.2019, 19:06
PSG altyapısı Antalya'da
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DÜNYA ve Fransa futbolunun devi Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Antalya'da futbolcu yetiştirmek için okul açtı. Paris Saint-Germain Academy Turkey kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda genç yeteneklere futbol eğitimi verilecek kursların, 2019-2020 sezon açılışı bugün düzenlenecek törenle yapılacak. Süper Lig'de de bir dönem forma giyen Senegal milli takımının eski futbolcusu Jacques Faty, kurslarda genç sporculara futbol eğitimi verecek. Törene Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu ile akademinin Türkiye partnerleri Mehmet Uzun ile Faty de katılacak. Paris Saint-Germain Academy Antalya'daki kurslarda 6 antrenör genç sporculara haftanın 4 günü futbol eğitimi verecek. Futbol eğitiminin yanı sıra genç sporculara İngilizce, Fransızca ve psikoloji eğitimi de uygulanacak. Futbol kurslarına 4-18 yaş aralığında kayıt yaptırmak isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki ofisten kayıt yaptırabileceği belirtildi.

#PSG
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