PSG altyapısı Antalya'da

DÜNYA ve Fransa futbolunun devi Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Antalya'da futbolcu yetiştirmek için okul açtı. Paris Saint-Germain Academy Turkey kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda genç yeteneklere futbol eğitimi verilecek kursların, 2019-2020 sezon açılışı bugün düzenlenecek törenle yapılacak. Süper Lig'de de bir dönem forma giyen Senegal milli takımının eski futbolcusu Jacques Faty, kurslarda genç sporculara futbol eğitimi verecek. Törene Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu ile akademinin Türkiye partnerleri Mehmet Uzun ile Faty de katılacak. Paris Saint-Germain Academy Antalya'daki kurslarda 6 antrenör genç sporculara haftanın 4 günü futbol eğitimi verecek. Futbol eğitiminin yanı sıra genç sporculara İngilizce, Fransızca ve psikoloji eğitimi de uygulanacak. Futbol kurslarına 4-18 yaş aralığında kayıt yaptırmak isteyenlerin Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki ofisten kayıt yaptırabileceği belirtildi.