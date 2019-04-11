Projede 18. buluşma

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan 'Alanyasporum Okulumda' projesinin 18. durağı Özel Alanya Bil Koleji oldu. Değirmendere İlkokulu ve Obaköy İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin de yer aldığı etkinliğe Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Uslu, Enver Vural ve Hüseyin Girenes, turuncu yeşilli futbolcular Taha Yalçıner, Joel Obi, Josef Sural ve Hakan Erçelik katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Okul Müdürü Oğuzhan Toprak'ın konuşmasıyla devam etti. Ardından proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin amacı hakkında bilgi verdi. Projenin 18. ayağında öğrencilerle buluştukları için son derece mutlu olduklarını belirten Yılmaz "İlk kez bir Süper Lig takımı okulunuza geldi. Bugünü asla unutmayacaksınız. Bu coşkuyu maçlarda ve tribünde de istiyoruz. Asıl amacımız küçük yaşlardan itibaren sizlere Alanyaspor sevgisini tattırmaktır" dedi.

'ŞEHRİNİZİN TAKIMINI TUTUN'

Yusuf Yılmaz'ın ardından kürsüye çıkan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tüm öğrencileri tribünlerde de görmek istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Aranızda İstanbul takımları tutanlar vardır. O takımların başkanları, yöneticileri ve futbolcuları sizin okulunuza gelir mi? Kim gelir? Şehrinizin takımı gelir. Alanya’nın takımı gelir. Onlar her zaman sizinle beraberdir. Biz de sizleri tribünlerde görmek istiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Okul Müdürü Oğuzhan Toprak, Başkan Çavuşoğlu'na çiçek, Başkan Çavuşoğlu ise Toprak'a üzerinde okulun ismi yazan Alanyaspor forması verdi. Etkinlik sonunda ise futbolcular, öğrencilerin formalarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

