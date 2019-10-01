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Profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman Hakemi hakkında gündemi sarsan bir karar alındı

SPOR 01.10.2019, 17:20 01.10.2019, 17:23
Profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi
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SUAT Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı."

41 yaşındaki Suat Arslanboğa, son olarak Süper Lig'de tartışmalı Beşiktaş - Başakşehir maçını yönetmiş,  diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

#Türkiye Futbol Federasyonu #Profesyonel hakemlik
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