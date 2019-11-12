Potanın yıldızları galibiyetle başladı
Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Potanın yıldızları, Antalya Basketbol Kulübü'nü 48-37 mağlup etti.
SPOR 12.11.2019, 11:26
KEPEZ Belediyespor'un pota yıldızları, sezonun ilk maçında üstün bir performansla galibiyeti yakaladı. Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı, sezonun ilk maçını Antalya Basketbol Kulübü (ABK) ile yaptı. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakada potanın genç yıldızları, ilk maçlarında 48-37 üstünlük ile salondan ayrıldı.
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