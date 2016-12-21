Potada rakip 7 Sanat

LİGDE 13 puanla 4. sırada bulunan Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, 10 puanı bulunan 9. sıradaki 7 Sanat Eğitim Kültür Gençlik takımını ağırlayacak. Bu cumartesi saat 15.00'de başlayacak olan mücadele, 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Menemen'in ardından 7 Sanat'ı da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetlerini almak istediklerini söyleyen antrenör Nuri Koç "İyi hazırlandığımız ve mutlak galibiyet beklediğimiz bir maç. Oyuncularımın da performansları iyi seviyede. Taraftarlarımızın da destekleri ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.



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