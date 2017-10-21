Potada ilk maç 

75. Yıl Spor Salonu'nda bugün oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon transfer yapmayan ve tamamı altyapıdan yetişen genç oyuncularla kurulu bir kadro ile girecek olan Alanya Belediyespor, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Tarihinde ilk kez hiç transfer yapmadan tamamı kendi alt yapısından yetişen oyuncularla lige katılacak olan Alanya Belediyespor, basketbolseverlerden de destek bekliyor. Belediyespor Başkanı Mehmet Erken "Bu sezon basketbolda transfer yapmadık. Lige kendi alt yapımızdan yetişen oyuncularla katılmak istedik. Onlar için büyük bir fırsat. Umarız kendilerine sunulan bu fırsatı değerlendirip tecrübe kazanırlar ve profesyonel spor hayatına ilk adımı atarlar. Onlara desteğimizi esirgemeyelim. Herkesi maça bekliyoruz" diye konuştu.