Postacı yürüyüş yarışının galibi Alanya'dan

BU yıl 48'incisi düzenlenecek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması için milli takıma seçilmek isteyen posta dağıtıcıları, Zeytinköy Spor Tesisleri'ndeki atletizm tesisinde kayıt yaptırdıktan sonra sahaya çıktı. Sırt numaraları yapıştırılan dağıtıcılar, ısınma hareketlerini yapıp, startın verilmesinin ardından yürüyüşe başladı. Kemal Sunal'ın 'Postacı' filmini aratmayan görüntülerde postacılar birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sırasında sık sık görevlilerden su alıp içen postacılar ilginç görüntüler oluşturdu. Yarışı tamamlayan ve zor anlar yaşayan kadın sporculara eşleri yardım etti. Yarışmaya Antalya bölgesinden 11 erkek, 4 kadın posta dağıtıcısı katıldı. Erkeklerin 10 bin metre, kadınların ise 5 bin metre yürüdüğü yarışlarda bazı sporcular, uygun teknikle yürüyemediği için yarış dışı kaldı. Antalya’da derece yapan postacılar, daha sonra Türkiye elemelerine katılacak. Yarışmanın erkekler kategorisinde Hasan Tezcan birinci, Hüseyin Sain ikinci, Yusuf Şahin üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şadiye Özbey birinciliği, Denizli’den Ayşe Çakmak ikinciliği, yine Denizli’den Kader Kahveci üçüncülüğü elde etti.



BİRİNCİ ALANYA'DAN

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nden yarışa katılan ve 10 kilometreyi 61 dakikada yürüyen Hasan Tezcan, yarışmaya bir aydır her akşam yaptığı antrenmanla hazırlandığını belirti. Bundan önceki katıldığı yarışlarda ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini söyleyen Tezcan, "Bu yıl birinci oldum, mutluyum. Bireysel performansına bağlı bir yürüyüştü. Rakiplerimi zorda olsa geçtim. İlimizi Türkiye şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.