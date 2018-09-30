Portekiz'de gündem Alanyaspor

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un son haftalardaki başarısı ve genç oyuncu Merih Demiral'ın performansı, Portekiz basınının gündem maddesi haline geldi. Sezon başında Sporting Lisbon'dan kiralanan Merih Demiral, Welinton'un yokluğunda bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi.

Son 4 maçtır sergilediği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç stoper, Alanyaspor yönetimini de harekete geçirdi. Merih'in satın alma opsiyonunu kullanmak istedikleri iddia edilen turuncu yeşilli yönetimin, 3,5 milyon Euro'luk bonservis ücretini ödeyerek sezon sonunu beklemeden oyuncuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Öte yandan, turuncu yeşilli yönetimin transferi kısa süre içerisinde bitireceği ve sezon sonunda oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeli ile büyük takımlara satmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 17:51