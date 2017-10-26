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'Pool Bilardo' heyecanı

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından Kemer'de düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası başladı. 20'si kadın 185 sporcunun mücadele ettiği turnuva çekişmeli maçlarla başladı

'Pool Bilardo' heyecanı

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından Kemer'de düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası başladı. 20'si kadın 185 sporcunun mücadele ettiği turnuva çekişmeli maçlarla başladı

26 Ekim 2017 Perşembe 23:39
'Pool Bilardo' heyecanı
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TBF Asbaşkanı Yağmur Arslan, müsabakalar sonunda kadın bilardo milli takım oyuncularının belirleneceğini söyledi. Arslan, erkeklerde ise finale kalan 16 sporcunun birer maç daha oynayacağını ve sonuçlara göre milli takımı belirleyeceklerini kaydetti.
Şampiyonanın 9 ve 10 top disiplinlerine göre oynandığını anlatan Arslan "Federasyonun yeni yönetimi Türkiye'deki bilardo algısını değiştirdi. Artık dünya kupaları ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. 3 bant disiplininde dünyada dereceler elde etmeye başladık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pool Bilardo
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