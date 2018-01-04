Plet ve Lazic antrenmana çıktı

AYTEMİZ Alanyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bıraktığı oyunculardan Hollandalı futbolcu Glynor Plet ve Sırp futbolcu Darko Lazic, turuncu yeşilli takımın ikinci yarı hazırlıklarının ilk antrenmanına katıldı. Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs ekiplerinden Apollon Limassol ile anlaştığı iddia edilen Plet'in antrenmanda yer alması şaşkınlıkla karşılanırken, oyuncunun Apollon Limassol'a transfer olduğu haberi de yalan çıktı. Öte yandan, haftalardır sakat olan Etame M'billa da takımla birlikte çalışmalara başladı ve dünkü antrenmanda yer aldı.