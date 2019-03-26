Play-Off'ta rakipler belli oldu

ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 6-7-8 Nisan'da yapılacak Play-Off maçlarının hazırlıklarına başladı. Kayseri'de yapılacak olan Play-Off maçları, A ve B grubunda toplamda 8 takımın 2 grup halinde katılımıyla tek devreli lig usulü şeklinde yapılacak. Play-Off müsabakalarında Alanya Belediyespor'un rakipleri Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sorgun Belediyesi ve Akkuş Belediyesi olacak. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyespor'un mevcut şartlara rağmen yarı finale çıkmasının çok büyük bir başarı olduğunu söyleyerek, "Temsilcimiz Akdeniz ve Antalya'daki üst ligde bulunan tek takım. Bu başarının yarı final müsabakalarında da devam edeceğine inanıyorum. Bizlere bu gururu yaşatan antrenörümüz Ünsal Kırıcı'ya, yardımcı antrenörlerimize, oyuncularımıza, yönetim kurulumuza ve maçlara gelerek destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2018-2019 VOLEYBOL SEZONU

1.LİG ERKEKLER YARI FİNAL TALİMATI

YARI FİNAL:

I.Etap Müsabakaları sonunda A ve B grubunda 1., 2. 3. ve 4. (Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü) sırayı elde eden toplam 8 takım, YARI FİNALE yükselir.

Federasyonca 2 gruba ayrılan takımlar, Kayseri’de 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları oynarlar.

YARI FİNAL ERKEKLER FİNAL ERKEKLER YER: KAYSERİ (ATATÜRK) TARİH : 06-07-08 NİSAN 2019 YER : KAYSERİ (ATATÜRK) TARİH : 19-20-21 NİSAN 2019 A1 A4 B2 B3 I.GRUP BURSA B.ŞEHİR BLD. ANTALYA ALANYA BLD. YOZGAT SORGUN BLD. ORDU AKKUŞ BLD. B1 B4 A2 A3 II.GRUP ERZURUM PALANDÖKEN BLD. BİNGÖL SOLHAN SPOR İSTANBUL BEŞİKTAŞ MUĞLA MİLAS . I. GRUP 1. …………………………………… I. GRUP 2. …………………………………… II. GRUP 1. …………………………………… II. GRUP 2. …………………………………… TARİH YER SAAT TAKIMLAR GR SONUÇ 06 NİSAN 2019 CUMARTESİ KAYSERİ (ATATÜRK) 12:00 BURSA B.ŞEHİR BLD. ALANYA BLD. I “ 14:00 SORGUN BLD. AKKUŞ BLD. I

“16:30PALANDÖKEN BLD.SOLHAN SPORII“

18:30BEŞİKTAŞMİLAS BLD.II07 NİSAN 2019

PAZAR KAYSERİ (ATATÜRK) 12:00 ALANYA BLD. SORGUN BLD. I “ 14:00 AKKUŞ BLD. BURSA B.ŞEHİR BLD. I

“16:30SOLHAN SPORBEŞİKTAŞII“

18:30MİLAS BLD.PALANDÖKEN BLD.II08 NİSAN 2019

PAZARTESİ KAYSERİ (ATATÜRK) 11:00 AKKUŞ BLD. ALANYA BLD. I “ 13:00 BURSA B.ŞEHİR BLD. SORGUN BLD. I

“15:30MİLAS BLD.SOLHAN SPORII“

17:30PALANDÖKEN BLD.BEŞİKTAŞII

*MÜSABAKALARDA GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (GDS) KULLANILACAKTIR.

*TEKNİK TOPLANTI: 05 NİSAN 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 18:00’DE KAYSERİ’DE YAPILACAKTIR.

ÖNEMLİ: TAKIMLAR HER GÜN MAÇA ÇIKARKEN AYRI 14 KİŞİLİK OYUNCU LİSTESİ VEREBİLERLER.

Federasyon Temsilcisi veya Gözlemcisi 14 Kişilik oyuncu LİSTELERİNİ ve LİSANSLARINI maç öncesi kontrol edecektir.

1) Erkek Yarı Final müsabakaları sonunda I. ve II. Gruplarda 1 ve 2. (Birinci ve İkinci ) olan toplam 4 takım FİNAL MÜSABAKALARI OYNANMAYA hak kazanacaktır. Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1 ve 2. (Birinci ve İkinci ) sırayı elde eden takımlar Deplasmanlı Türkiye Efeler Ligine yükselirler.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 16:04