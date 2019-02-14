'Planlarımız 3 puan için'

BEŞİKTAŞ mağlubiyeti sonrası geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında elde ettiği 1 puanla moral bulan kırmızı beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. 4 haftadır kazanamayan Antalyaspor, seyircisinin de desteğiyle Başakşehir karşılaşmasında galibiyeti hedefliyor. Kırmızı beyazlıların sahasında liderle oynayacağı maçta sakatlığı nedeniyle Celustka forma giyemeyecek. Geçen hafta zorlu Rizespor deplasmanında iyi oyunla kaybetmeyip, 1 puan elde etmeleriyle takımın kendine güveninin geldiğini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu hafta lig lideri ile sahadaki organizasyon, sistem, oyun planı olarak Türkiye'nin bu işi en iyi yapan takımıyla karşılaşacağız. Biz bu maça hazırlanmaya başladık. Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de galibiyete ihtiyacımız var. Kazanmak için planlar yapıyoruz. Sabırlı olmamız gerekir. Rakip topa ne kadar sahipse bizim de sahip olmamız gerekir. Biz bunu saha içinde yapıp savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişleri doğru yaparsak istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.