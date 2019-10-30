Plajda yeni heyecan

DÜNYACA ünlü Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen finallerde Manavgat Belediyesi, By Bross Baranselspor, Giresun Belediyesi, Selçuk Gençlikspor, Yeşil Erciş Belediyespor, Beyaz Yunus Adana Karataş Bld, Samsun 19 Mayıs Engiz Aqua Park, İskenderun Meydan Fc, TT Hotels, Alanya Belediyespor, Karasu Bld. Dülger Pansiyon, Van Altay Eğitim Spor, Gümüldür Spor, Adilcevaz Belediyespor ve Seferihisar Cittaslow takımları mücadele ediyor. İlk gün maçlarında 7 maçta toplam 70 gol atıldı. Şampiyonada 2 Kasım Cumartesi günü çeyrek finaller, 3 Kasım Pazar günü yarı finaller ve 4 Kasım Pazartesi günü ise final maçları gerçekleştirilecek.