Plajda şampiyon Flamengo

ALANYA Belediyespor, final gününde Almanya temsilcisi Roctocker Robben takımı ile oynadığı maçı 10-6 yenerek turnuvayı beşinci olarak tamamladı. Final mücadelesinde ise Brezilya temsilcisi Flamengo, Çin temsilcisi Meizhou Hakka ile karşılaşarak 5-3 yendi ve şampiyonanın galibi oldu. Şampiyonanın ikincisi Çin temsilcisi Meizhou Hakka olurken; üçüncü İran temsilcisi Shahin Khazar ile oynadığı maçta (penaltılarla) 10-9’ luk bir üstünlükle galip gelen İspanya temsilcisi Levante oldu. Kadınlar finalinde ise İtalya temsilcisi Pavia Lokrians, Polanya temsilcisi Lady Grembeach Lodz’ı 4-3 yenerek şampiyon oldu.



Dünya Kulüpler Kupası’nın en iyi oyuncusu Çin temsilcisi Meizhou Hakka takımından Leo Martins, en iyi kaleci Brezilya temsilcisi Flamengo takımından Elinton Andrade ve gol kralı Alanya Belediyespor takımından Filipe oldu. Kadınlarda ise en iyi kaleci Polanya temsilcisi Lady Grembeach Lodz takımından Ana Be oldu. En iyi oyuncu ve en çok gol atan oyuncusu İtalya temsilcisi Pavia Lokrians takımndan Colodetti oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Beach Soccer World Wide Ceo’su Juan Cusco ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu verdi.