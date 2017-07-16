Plajda şampiyon Finlandiya

DAMLATAŞ Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyona finalinde Finlandiya'dan Taru Lahti Liukkonen -Anniina Parkkinen ile Almanya'dan Kim Behrens - Anni Schumacher karşılaştı.
İlk seti 22-24 kaybeden Liukkonen-Parkkinen, ikinci seti 25-23 alarak skoru 1-1'e getirdi. Uzatma setinde rakibini 15-12 yenen Finli sporcular, Alanya ayağında şampiyon oldu.
Alman Kim Behrens-Anni Schumacher çiftinin ikinci tamamladığı şampiyonada İtalya'dan Marta Menegatti-Rebecca Diane Perry ise Almanya'dan Sandra Ittlinger-Teresa Mersmann'ı, her iki seti 21-19 alarak, 2-0 mağlup etti.
Şampiyonanın ardından düzenlenen törenle sporculara kupa ve madalyaları Alanya Belediyesi ve federasyon yetkililerince verildi.
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