Plajda şampiyon Finlandiya

DAMLATAŞ Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyona finalinde Finlandiya'dan Taru Lahti Liukkonen -Anniina Parkkinen ile Almanya'dan Kim Behrens - Anni Schumacher karşılaştı.

İlk seti 22-24 kaybeden Liukkonen-Parkkinen, ikinci seti 25-23 alarak skoru 1-1'e getirdi. Uzatma setinde rakibini 15-12 yenen Finli sporcular, Alanya ayağında şampiyon oldu.

Alman Kim Behrens-Anni Schumacher çiftinin ikinci tamamladığı şampiyonada İtalya'dan Marta Menegatti-Rebecca Diane Perry ise Almanya'dan Sandra Ittlinger-Teresa Mersmann'ı, her iki seti 21-19 alarak, 2-0 mağlup etti.

Şampiyonanın ardından düzenlenen törenle sporculara kupa ve madalyaları Alanya Belediyesi ve federasyon yetkililerince verildi.