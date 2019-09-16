Plajda şampiyon Belediyespor

TFF Plaj Futbolu Ligi'nin Alanya etabı, haftasonunda gerçekleştirildi. Galip Dere Plajı’nda üç gün boyunca devam eden turnuvanın birincisi Alanya Belediyespor, ikincisi Labas Barcın Spor, üçüncüsü Kestelspor ve dördüncüsü ise Gazipaşa Belediyespor takımı oldu. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçlarda büyük bir heyecan yaşandı. Etap sonunda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, TFF Gözlemcisi Erdal Kocagöz ve TFF Plaj Futbolu Milli Takım Antrenörü Emrah Aykurt’un elinden aldı.