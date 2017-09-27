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Plajda şampiyon Alanyaspor

Land Of Legends Theme Park Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü TFF Plaj Futbol Şampiyonası final mücadelesinde Seferihisar Cittaslow'u 5-4 yenerek Plaj Futbolu 2017 yılı Türkiye Şampiyonu oldu. Oyuncuların bu başarısı ise akıllara Trabzon zaferini getirdi

Plajda şampiyon Alanyaspor

Land Of Legends Theme Park Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü TFF Plaj Futbol Şampiyonası final mücadelesinde Seferihisar Cittaslow'u 5-4 yenerek Plaj Futbolu 2017 yılı Türkiye Şampiyonu oldu. Oyuncuların bu başarısı ise akıllara Trabzon zaferini getirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 20:22
Plajda şampiyon Alanyaspor
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ALANYA Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TFF Plaj Futbol Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi, Alanya Galip Dere Plajı'nda Land Of Legends Theme Park Alanyaspor ile Seferihisar Cittaslow takımları arasında oynandı. Mücadeleyi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya TÜFAD Başkanı Yaşar İncebıçak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İl Spor Müdürü Hacı Caferoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak ile yerli ve yabancı sporseverler izledi.


TFF Plaj Futbol Finalleri'nin son gününde ilk olarak üçüncülük karşılaşması oynandı. Üçüncülük maçında Van Erciş Belediyespor ile Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyundan sonra 7-1'lik galibiyet elde eden Erciş Belediyespor, Türkiye üçüncüsü oldu. Ardından 2017 yılının şampiyon takımını belirleyecek olan final mücadelesi, Seferihisar Cittaslow ile Land Of Legends Theme Park Alanyaspor arasında oynandı. Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-4 mağlup etmeyi başardı. Turuncu yeşilliler geçen yıl finalde kaybettiği rakibini yenerek rövanşı alırken 2017 yılında plaj futbolu Türkiye şampiyonu oldu. 
Oyuncuların bu performası ise Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un tarihi Trabzonspor zaferini akıllara getirdi.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Finaller sonunda gelecek vaad eden sporcu ödülünü Manavgat Belediyespor'dan Enes Kağıt aldı. Seferihisar Cittaslow takımından Boris Nikolov 22 gol ile şampiyonanın gol krallığı kupasını aldı. Şampiyonanın en iyi kalecisi Sefehisar'dan İsmail olurken şampiyonanın en değerli oyuncusu ödülünü ise Datinha aldı. Ayrıca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e şampiyonaya ev sahipliğinden dolayı TFF tarafından teşekkür plaketi verildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Antalya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve TFF Temsilcileri verdi.

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Land Of Legends Theme Park AlanyasporAlanyasporPlajşampiyon
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