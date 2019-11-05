Plajda şampiyon Alanya Belediyespor

KLEOPATRA Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonada; çeyrek final maçında Seferihisar Cittaslow, Karasu Belediye’yi 15-4 yenerek üçüncü oldu. Alanya Belediyespor ile Yeşil Erciş Belediyespor arasında oynanan çekişmeli final maçında ise rakibini 5-4 yenen temsilcimiz Alanya Belediyespor, turnuvanın şampiyonu oldu. 225 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada en iyi kaleci Alanya Belediyespor takımında İsmail Turhan, gol kralları ise attıkları 16'şar golle Seferihisar takımından Eduard Suarez ve Erciş Belediyespor takımından Bernardo B.M. Santos oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu Alanya Belediyespor takımından Felipe olurken, fair play ödülünü ise Erciş takımından Leonardo B. Santos aldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri verdi. Ayrıca protokol karşılıklı olarak birbirlerine teşekkür plaketi verdi.