Plajda ilk 10'dayız

ALANYA Belediyespor’un Avrupa genelinde 9. sırada yer almasından büyük gurur ve onur duyduğunu belirten Adil Müftüoğlu, "Hayallerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. Daha önceleri Türkiye şampiyonluğu ve sonrasında Avrupa Ligi'ne katılma hayallerini gerçekleştirdik. Artık plaj futbolunda Avrupa'da şampiyon olma yolunda ilerleyen bir takımımız var ve inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ederim" dedi.

23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecek Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya, Japonya, Çin gibi plaj futbolunda iddialı 30 ülke yer alacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanyamızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve tüm dünyada canlı yayınlanacak olan bu dev organizasyonu Alanyamıza kazandırmamızda bize yardımcı olan Adil Müftüoğlu ve Ferit Yücel Ergün'e teşekkür ederim" dedi.

