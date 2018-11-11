Plajda ilk 10'dayız

FIFA verilerine göre 2018 Avrupa Plaj Futbolu takım sıralamasında son 10 yılda oynanan şampiyonlar ligi maçları baz alınarak yapılmış liste de, Alanya Belediyespor 200'ün üzerinde takım arasından 9. sırada yer aldı

Plajda ilk 10'dayız
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ALANYA Belediyespor’un Avrupa genelinde 9. sırada yer almasından büyük gurur ve onur duyduğunu belirten Adil Müftüoğlu, "Hayallerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. Daha önceleri Türkiye şampiyonluğu ve sonrasında Avrupa Ligi'ne katılma hayallerini gerçekleştirdik. Artık plaj futbolunda Avrupa'da şampiyon olma yolunda ilerleyen bir takımımız var ve inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ederim" dedi.

23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecek Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya, Japonya, Çin gibi plaj futbolunda iddialı 30 ülke yer alacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanyamızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve tüm dünyada canlı yayınlanacak olan bu dev organizasyonu Alanyamıza kazandırmamızda bize yardımcı olan Adil Müftüoğlu ve Ferit Yücel Ergün'e teşekkür ederim" dedi.
 

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