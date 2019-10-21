Plajda heyecan bugün başlıyor

ALANYA'NIN dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda 21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Türkiye, Rusya, Ukrayna, Danimarka, Belçika, Polonya, İtalya, İspanya, Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Bahreyn, Fas, Çekya, Lübnan, Tayland, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkeler karşı karşıya gelecek. Antrenmanlar ise dün Kleopatra Plajı’nda başladı.

EFSANELER ALANYA BELEDİYESPOR'DA

Dünyaca ünlü France Football Dergisi'nde dünyada bugüne kadar plajda futbolun efsaneleri olarak 10 sporcu seçildi. Bunların ikisi Alanya Belediyespor Takımı'nda yerini alacak. Avrupa ve Dünya Kupalarında gol kralı olan, İsviçre milli takımında oynayan Dejan Stankovic ve altın eldiveni olan, geriden attığı gollerle ünlü İran Milli Takımı kalecisi Peyman Hosseini, Alanya Belediyespor takımında Alanyamızı ve ülkemizi temsil edecek.