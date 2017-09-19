Plajda heyecan başlıyor

ALANYA Belediyesi binası arkasındaki Galip Dere Plajı’nda 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalara 16 takım, 192 sporcu, 48 teknik heyet, 10 federasyon temsilcisi ve 15 hakem katılıyor. Bugün saat 17.00'de Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda finallerin teknik toplantısı gerçekleştirilecek. Grup eleme maçları her gün saat 09.30'da başlayacak. 25 Eylül Pazartesi günü çeyrek final maçları, 26 Eylül Salı günü ise yarı final maçları yapılacak. 27 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da üçüncülük maçı, saat 17.30'da da final maçı yapılacak ve ardından kupa töreni düzenlenecek.

