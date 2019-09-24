Plajda heyecan başlıyor

ETAP karşılaşmalarına toplam 60 takım katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belediyeler ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde düzenlenen 2019 TFF Plaj Futbolu Ligi'nin finalleri, 28 Ekim-5 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılacak. TFF ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilecek organizasyona, etaplarını lider olarak bitiren 15 takım katılacak. (Haber Merkezi)

İŞTE FİNALLERE KATILACAK TAKIMLAR

Elektronik Market (Manavgat-Antalya), Dülger Pansiyon (Karasu- Sakarya), Engiz Aqua Park (19 Mayıs Bld.-Samsun), Gümlüldür (Menderes/İzmir), Meydan FC (İskenderun/Hatay), Birlikspor (Tepebaşı/Eskişehir), Yeşil Erciş Bld. (Erciş/Van), Seferihisar Cittaslow (Seferihisar/İZmir), Yeni Demo AVM (Ersuz/Hatay), Beyaz Yunus (Karataş/Adana), Adilcevaz Bld. (Adilcevaz/Bitlis), Giresun Bld. (Giresun), Altay Eğt. (Gevaş/Van), Selçuk Gençlikspor (Selçuk/İzmir) Alanya Bld. (Alanya/Antalya).

FİNAL PROGRAMI

Takımların Alanya'ya gelişi (28 Ekim)

Grup müsabakaları (29-30-31 Ekim)

Dinlenme (1 Kasım)

Çeyrek final (2 Kasım)

Yarı final (3 Kasım)

Şampiyonluk maçı (4 Kasım)

