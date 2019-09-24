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Plajda heyecan başlıyor

2019 TFF Plaj Futbolu Ligi'nde 19 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan heyecan, 15 Eylül'de Alanya ve Selçuk'ta oynanan mücadelelerle sona erdi

SPOR 24.09.2019, 19:06
Plajda heyecan başlıyor
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ETAP karşılaşmalarına toplam 60 takım katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belediyeler ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde düzenlenen 2019 TFF Plaj Futbolu Ligi'nin finalleri, 28 Ekim-5 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılacak. TFF ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilecek organizasyona, etaplarını lider olarak bitiren 15 takım katılacak. (Haber Merkezi)

İŞTE FİNALLERE KATILACAK TAKIMLAR
Elektronik Market (Manavgat-Antalya), Dülger Pansiyon (Karasu- Sakarya), Engiz Aqua Park (19 Mayıs Bld.-Samsun), Gümlüldür (Menderes/İzmir),  Meydan FC (İskenderun/Hatay), Birlikspor (Tepebaşı/Eskişehir), Yeşil Erciş Bld. (Erciş/Van), Seferihisar Cittaslow (Seferihisar/İZmir), Yeni Demo AVM (Ersuz/Hatay), Beyaz Yunus (Karataş/Adana), Adilcevaz Bld. (Adilcevaz/Bitlis), Giresun Bld. (Giresun), Altay Eğt. (Gevaş/Van), Selçuk Gençlikspor (Selçuk/İzmir) Alanya Bld. (Alanya/Antalya).

FİNAL PROGRAMI
Takımların Alanya'ya gelişi     (28 Ekim)
Grup müsabakaları         (29-30-31 Ekim)     
Dinlenme             (1 Kasım) 
Çeyrek final             (2 Kasım)
Yarı final             (3 Kasım)
Şampiyonluk maçı         (4 Kasım)
 

#2019 TFF Plaj Futbolu Ligi
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Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:54
İkindi 16:19
Akşam 18:58
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
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