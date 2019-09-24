Plajda heyecan başlıyor
2019 TFF Plaj Futbolu Ligi'nde 19 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan heyecan, 15 Eylül'de Alanya ve Selçuk'ta oynanan mücadelelerle sona erdi
ETAP karşılaşmalarına toplam 60 takım katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belediyeler ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde düzenlenen 2019 TFF Plaj Futbolu Ligi'nin finalleri, 28 Ekim-5 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılacak. TFF ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilecek organizasyona, etaplarını lider olarak bitiren 15 takım katılacak. (Haber Merkezi)
İŞTE FİNALLERE KATILACAK TAKIMLAR
Elektronik Market (Manavgat-Antalya), Dülger Pansiyon (Karasu- Sakarya), Engiz Aqua Park (19 Mayıs Bld.-Samsun), Gümlüldür (Menderes/İzmir), Meydan FC (İskenderun/Hatay), Birlikspor (Tepebaşı/Eskişehir), Yeşil Erciş Bld. (Erciş/Van), Seferihisar Cittaslow (Seferihisar/İZmir), Yeni Demo AVM (Ersuz/Hatay), Beyaz Yunus (Karataş/Adana), Adilcevaz Bld. (Adilcevaz/Bitlis), Giresun Bld. (Giresun), Altay Eğt. (Gevaş/Van), Selçuk Gençlikspor (Selçuk/İzmir) Alanya Bld. (Alanya/Antalya).
FİNAL PROGRAMI
Takımların Alanya'ya gelişi (28 Ekim)
Grup müsabakaları (29-30-31 Ekim)
Dinlenme (1 Kasım)
Çeyrek final (2 Kasım)
Yarı final (3 Kasım)
Şampiyonluk maçı (4 Kasım)
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1