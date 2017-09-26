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Plajda gruplar tamam

TFF Plaj Futbolu Finalleri'nde grup müsabakaları sona erdi

Plajda gruplar tamam

TFF Plaj Futbolu Finalleri'nde grup müsabakaları sona erdi

26 Eylül 2017 Salı 00:18
Plajda gruplar tamam
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GRUPLARINI ilk iki sırada bitiren Seferihisar Cittaslow, Selçuk Gençlik Spor, Land of Legends Theme Park Alanyaspor, Karataşspor, Manavgat Belediyespor, Arsuz Belediyesi, Erciş Belediyespor ve Karasu Yalı Sahilspor çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçları ise dün yapıldı. Turnuvada bugün yarı final maçları ve final maçı yapılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
TFF Plaj Futbolu FinalleriGrup Müsabakaları
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