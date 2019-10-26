Plajda finalin adı: Meizhou Hakka - Flamengo
Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final maçları bugün oynandı. Karşılaşmalar sonunda Çin temsilcisi Meizhou Hakka ve Brezilya temsilcisi Flamengo, yarınki final maçında karşılaşacak
SPOR 26.10.2019, 18:53 26.10.2019, 18:57
YARI finalin ilk mücadelesinde Çin temsilcisi Meizhou Hakka, İran temsilcisi Shahin Khazar’ı 9-1 yendi. İkinci yarı final de ise Brezilya temsilcisi Flamengo, İspanya temsilcisi Levante'yi 7-5 yendi. Alanya Belediyespor takımı ise Rusya’yı temsil eden Krylia Sovetov takımı 7-4 yendi. Yarın saat 11.30'da Alanya Belediyespor takımı beşincilik maçı için Almanya temsilcisi Roctocker Robben takımı ile karşılaşacak. Saat 12.45'de ise final maçı için Çin temsilcisi Meizhou Hakka, Brezilya temsilcisi Flamengo ile mücadele edecek. Saat 15.15'de de kadınlar finali için İtalya temsilcisi Pavia Lokrians, Polanya temsilcisi Lady Grembeach Lodz ile karşılaşacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.
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