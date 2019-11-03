Plajda finalin adı: Alanya Belediyespor - Erciş Belediyespor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası’nda yarı finaller bugün oynandı. Erciş Belediyespor, finalde Alanya Belediyespor'un rakibi oldu
SPOR 03.11.2019, 16:39 03.11.2019, 17:04
ALANYA'NIN dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda bugün yarı final heyecanı vardı. Oldukça çekişmeli geçen yarı finallerde; Alanya Belediyespor rakibi Seferihisar Cittaslow takımını 9-7 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Yeşil Erciş Belediyespor takımı ise Karasu Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 11-3 gibi farklı bir skorla eleyen Erciş, finalde Alanya Belediyespor'un rakibi olmaya hak kazandı. Turnuvada yarın final maçı yapılacak. 4 Kasım Pazartesi günü (yarın) saat 13.00'de Seferihisar Cittaslow ile Karasu Belediye arasında üçüncülük maçı oynanacak. Saat 15.00'de de Alanya Belediyespor ile Yeşil Erciş Belediyespor arasında final maçı yapılacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.
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