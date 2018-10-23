Plajda final heyecanı yarın başlıyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından 14 merkezde düzenlenen Plaj Futbol Ligi

etaplarında birinci olan takımların katılacağı Plaj Futbolu Finalleri fikstür çekimi, Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Kura çekimi öncesi, TFF Grassroots Müdürü Sertan Kırağası, katılımcılara kura çekilişi ve final müsabakalarında yapılacak uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

Fikstür çekilişine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, TFF Grassroots Müdürü Sertan Kırağası ve finallere katılacak takımların yönetici ve antrenörleri katıldı. Fikstür çekilişine Alanya Belediyespor, Seferihisar, Erciş Belediye ve Manavgat Belediyespor seri başı olarak katıldı.

24-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek finallerin ilk gününde eleme turu müsabakaları, 25-27 Ekim tarihlerinde grup müsabakaları, 29 Ekim tarihinde yarı final ve 30 Ekim tarihinde ise üçüncülük ve şampiyonluk mücadelesi yapılacak.

Galip Dere Plajı'nda yapılacak Plaj Futbolu Finalleri'nde, Türkiye genelinden 3'ü FIFA hakemi olmak üzere toplam 11 ulusal hakem ve 4 gözlemci görev yapacak. Maçların sunumunu ve anonsunu Oktay Sarı gerçekleştirecek.

24 Ekim Programı Şöyle;

09:30 Gümüldürspor - Efes Müzesi

10:45 Akdeniz Karataş Spor - Dikili Çandarlıgücü

12:00 Manavgat Belediye Spor - 19 Mayıs Belediye

13:15 Erciş Belediye Spor - Tepebaşı Belediye

14:30 The Anıllife Otel Arsuz Belediye - Adilcevaz Belediye

15:45 Karasu Belediye Spor - Yuvacık Spor