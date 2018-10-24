 Plajda dev finaller başladı

ALANYA Belediye binası arkasındaki Galip Dere Plajı’nda gerçekleştirilen finallere; Alanya Belediyespor, Seferihisar, Gümüldürspor, Efes Müzesi, Akdeniz Karataş Spor, Dikili Çandarlıgücü, Manavgat Belediye Spor, 19 Mayıs Belediye, Erciş Belediye Spor, Tepebaşı Belediye, The Anıllife Otel Arsuz Belediye, Adilcevaz Belediye, Karasu Belediye Spor, Yuvacık Spor takımları katıldı.
Finallerde 25-27 Ekim tarihlerinde grup müsabakaları, 29 Ekim tarihinde yarı final ve 30 Ekim tarihinde üçüncülük ile şampiyonluk mücadelesi yapılacak. Ardından kupa töreni düzenlenecek.
Bugünün sonuçları şöyle;
Gümüldürspor - Efes Müzesi 9-4
Akdeniz Karataş Spor - Dikili Çandarlıgücü 4-5
Manavgat Belediye Spor - 19 Mayıs Belediye 12-5
Erciş Belediye Spor - Tepebaşı Belediye 16-2