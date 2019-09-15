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Plajda büyük heyecan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı başladı

SPOR 15.09.2019, 20:23
Plajda büyük heyecan
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GALİP Dere Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gün karşılaması Alanya Belediyespor ile Labas Barcınspor arasında gerçekleştirildi. Maçın galibi 8-5'lik üstünlükle Alanya Belediyespor oldu. Turnuvanın ikinci karşılaşması Gazipaşa Belediyespor ile Kestel Spor arasında oldu. Gazipaşa Belediyespor, Kestel Spor'u 8-4 yendi.

#Türkiye Futbol Federasyonu
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