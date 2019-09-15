Plajda büyük heyecan

GALİP Dere Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gün karşılaması Alanya Belediyespor ile Labas Barcınspor arasında gerçekleştirildi. Maçın galibi 8-5'lik üstünlükle Alanya Belediyespor oldu. Turnuvanın ikinci karşılaşması Gazipaşa Belediyespor ile Kestel Spor arasında oldu. Gazipaşa Belediyespor, Kestel Spor'u 8-4 yendi.