Plaja milli oyuncu

PLAJ Futbolu Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki The Sense De Luxe Hotel'de 9 Ekim 2017 Pazartesi günü bir araya gelecek. Hazırlık kampı 15 Ekim 2017 Pazar günü sona erecek. Teknik direktörlüğünü Emrah Aykurt'un yaptığı Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda Alanyaspor Plaj Futbolu Takımı'nın kalecisi Mehmet Aşlamacı da bulunuyor.

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