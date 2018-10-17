Plaj güreşinin yıldızı

Antalya'da oturan Özlem Şimşek, ağabeyinin güreş müsabakalarına katılmasından etkilenerek 2016 yılında güreş yapmaya karar verdi

Plaj güreşinin yıldızı
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AİLESİNİN de desteğiyle küçük yaşta güreşe başlayan Özlem Şimşek, antrenörü İlkay Kaya yönetiminde 2 yıl antrenman yaptıktan sonra turnuvalara katılmaya başladı. Plaj güreşinde ilk yarıştığı şampiyonada Türkiye ikincisi olan Özlem Şimşek, bu başarısıyla Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Muğla'da 6-7 Ekim'de düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Yıldızlar 50+ kiloda mücadele eden Özlem Şimşek, dünya üçüncüsü oldu. Kazandığı bronz madalyayla ailesinin gururu olan Özlem, plaj güreşinde milli takım formasıyla başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi. 

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