Plaj güreşinin yıldızı

AİLESİNİN de desteğiyle küçük yaşta güreşe başlayan Özlem Şimşek, antrenörü İlkay Kaya yönetiminde 2 yıl antrenman yaptıktan sonra turnuvalara katılmaya başladı. Plaj güreşinde ilk yarıştığı şampiyonada Türkiye ikincisi olan Özlem Şimşek, bu başarısıyla Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Muğla'da 6-7 Ekim'de düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Yıldızlar 50+ kiloda mücadele eden Özlem Şimşek, dünya üçüncüsü oldu. Kazandığı bronz madalyayla ailesinin gururu olan Özlem, plaj güreşinde milli takım formasıyla başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.