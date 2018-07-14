Plaj futbolunda kura çekildi

MANAVGAT'ın Boğaz mevkisinde 15- 22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı'nın kura çekimi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kura çekiminden önce etap sorumlusu Volkan Mercanoğlu yapılan değişiklikler hakkında takım temsilcilerine bilgi verdi. Bu yıl değişikliğe gidilen TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı'na toplam 10 takım katılacak. 8 gün boyunca sürecek olan grup maçlarının ardından 2 grupta mücadele eden takımlardan ilk iki ekip gruptan çıkarak tek devreli, lig usulü birbirleriyle maç yapacak ve en çok puan alan takım şampiyon olacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm futbolseverleri ve Manavgat halkını plaj futbolu müsabakalarını izlemeye davet etti. Başkan Sözen, "Manavgat'ımızı sporda öncü bir kent yapmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı'nın heyecanını yaşamaya bütün halkımızı davet ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 22:19